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آيزنكوت يرفض مطالب الكابنيت بشأن مطلقي البالونات الحارقة

الإثنين 18 يونيو 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت يرفض مطالب الكابنيت بشأن مطلقي البالونات الحارقة



القدس المحتلة / سما /

رفض رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، طلب وزراء الكابينت في اجتماعهم الذي عقد يوم أمس الأحد باغتيال وتصفية مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة نحو "إسرائيل".

ووفقا لموقع روتر العبري، أوضح آيزنكوت أمام وزراء الكابنيت أن هناك مشكلة ومعضلة قانونية في توصيف جميع مطلقي الطائرات الورقية الحارقة من أنهم يشكلون خطرا على حياة الإسرائيليين، وذلك من أجل خلق ذريعة لاستهداف واغتيال مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

كما أوضح آيزنكوت لوزراء الكابنيت أن حماس هي المسؤولة عن تنظيم إطلاق البالونات الحارقة، ولذلك سيكتفي الجيش باستهداف مواقع ومقدرات حماس العسكرية.

ومن جانب آخر، قالت مصادر رفيعة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية للقيادة السياسية أن السبيل الوحيد للرد على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من غزة هو استهداف مقرات حماس، وليس استهداف مطلقي هذه الطائرات.

#آيزنكوت #الكابينت

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