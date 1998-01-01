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حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

الإثنين 18 يونيو 2018 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا



غزة/سما/

أكدت حركة (حماس) أن قيادتها تابعت بأسف كبير ما حدث اليوم في ساحة السرايا بمدينة غزة، الذي أدى إلى فض تجمع ضد الاجراءات المفروضة على القطاع.

وقالت الحركة في بيان مساء الاثنين: منذ ساعة الحدث أجرت قيادة الحركة تحقيقًا أوليًّا فيما جرى، مضيفة أن هذه ليست الفعالية الأولى التي ينفذها هذا الحراك في قطاع غزة، حيث كانت الفعاليات السابقة تتم بهدوء، ولا يحدث خلالها أي صدامات تُذكر، مؤكدة أن مطالبها محقة وعادلة وتنسجم مع مطالب شعبنا ومواقف ومطالب الحركة.

وتابعت: لقد وجهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية الدعوة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، حيث شاركت اليوم شرائح متباينة، وتم ترديد شعارات مختلفة ومتناقضة؛ الأمر الذي وتّر الأجواء وأدى إلى حالة الاشتباك بين المشاركين.

وأشارت الحركة إلى أنه قد شارك في تنظيم الفعالية عدد من محرري حركة حماس، وكان من المقرر أن يشاركوا فيها بكلمات، ومن بينهم الأسير المحرر محمود مرداوي، والأسير المحرر توفيق أبو نعيم، والذي حاول بعض المشاركين منعه من الحديث؛ ما اضطره للانسحاب.

وأكدت حماس أن ما حدث اليوم لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، وهو أمر مؤسف ترفضه الحركة وتدينه وتؤكد وجوب العمل على منع تكراره.

كما أكدت في الوقت ذاته صوابية قرارها وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار وتوجيه حالة الغضب الداخلي والاحتقان والضغط في وجه العدو الذي يحاصر شعبنا ويقتل أطفالنا ونساءنا، وفق تعبير بيان حركة حماس.
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