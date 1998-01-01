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اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

الإثنين 18 يونيو 2018 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014



وكالات

قال مسؤولون كبار في الصندوق القومي الاسرائيلي بأن الأضرار الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة للأراضي الزراعية والمفتوحة قد تجاوزت الأضرار التي أصابت الأراضي المفتوحة خلال حرب 2014 والتي استمرت لمدة 50 يوما .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فقد أكد المسؤولون في الصندوق القومي الاسرائيلي بأن الأضرار التي لحقت بالأراضي المفتوحة طوال الخمسون يوما خلال حرب 2014 أقل بكثير من الأضرار التي نجمت بالأراضي الزراعية بسبب الطائرات والورقية والبالونات الحارقة ، حيث يذكر أنه قد حرق 3500 دونم زراعي فقط طوال حرب 2014 بسبب سقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية على الأراضي الزراعية في غلاف غزة .

 ومن جانبه فقد أوضح ضابط عسكري رفيع في حديث خاص مع سكان غلاف غزة من أن البديل عن إرهاب الطائرات الورقية هو الحرب ، وأنه إذا ما أفرطنا في استخدام القوة والعنف ضد مطلقي الطائرات الورقية قد ننجر إلى حرب جديدة في غزة ، الأمر الذي سيستدعي نزولكم للملاجئ المحصنة وهذا ما لا ترغبون به في الوقت الحالي .

#الطائرات الحارقة #حرب

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