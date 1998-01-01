  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور : عندما يمثل الجنود الحريديم دور عناصر حزب الله

الإثنين 18 يونيو 2018 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : عندما يمثل الجنود الحريديم دور عناصر حزب الله



عكا للشؤون الإسرائيلية

أجرى جنود سرية حيتس الخاصة بالجنود الحريديم في لواء المظليين ، والذين تجندوا في الاونة الاخيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي ، سلسلة تدريبات عسكرية تحاكي قتال حزب الله في لبنان .

وقد قام بعض جنود السرية في إطار هذه التدريبات بتمثيل إحدى سرايا حزب الله ، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المعايشة ومحاكاة الواقع في الحرب المقبلة ، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم في التكتيكات التي يتبعها تنظيم حزب الله .

ويشار إلى أن الجبهة اللبنانية تعتبر من أكثر الجبهات اشتعالا مع اسرائيل ، وذلك بالرغم من التوقعات وتقديرات الموقف التي تشير إلى عدم اقتراب نشوب حرب مع لبنان ، إلا أن الجيش لا يستبعد إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله في أي وقت كان 





1

2

3.JPG



4.JPG

5.JPG

#الحريديم #حزب الله

أخبار ذات صلة

الحمدلله

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

1-1

صور: عناصر حزب الله في قلب مخيم البراجنة للاجئين الفلسطينيين والسبب ؟!

ابراهيم المدهون - ارشيف

المدهون : الجهد التركي لم ينضج بعد وعلاقة حماس مع دحلان مستمرة والشاعر لا يمثل الحركة

قرقاش - ارشيف

"قرقاش" : وجود قادة حماس بقطر يمثل مشكلة للمنطقة

فهمي الزعارير

فهمي الزعارير : لماذا صمت وزراء غزة عندما اقرت الخصومات على موظفي القطاع؟

اسرى لدى القسام

بالفيديو : القسام ينشر رسالة لعائلات الجنود المفقودين في غزة

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم" : عباس يتعرض لضغوط هائلة فلسطينية وعربية

شرطيات بـ"شورتات" قصيرة يشعلن الجدل في لبنان!

غوتيريش يهاجم تصريحات ليبرمان حول غزة

قناة عبرية : فريدمان غاضب من "نكران الجميل الإسرائيلي"!

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن 9 غارات على قطاع غزة فجرا

التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك

الفيفا يغير أحد بروتوكولاته بسبب حارس مصر!

الأخبار الرئيسية

حريق -ارشيفية

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

الوزير الإسرائيلي السابق جونين سيغيف - ارشيف

للمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية ..اعتقال وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

مسيرة السرايا غزة

مسيرة "سرايا غزة" ..استنكار واسع لقمع امن غزة ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة

مستوطنون -ارشيفية

هآرتس : هذا هو التهديد الجديد من حماس لـ"إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

غزة: شهيدان في غزة والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم

الاتصالات الفلسطينية