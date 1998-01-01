بالصور : عندما يمثل الجنود الحريديم دور عناصر حزب الله

عكا للشؤون الإسرائيلية

أجرى جنود سرية حيتس الخاصة بالجنود الحريديم في لواء المظليين ، والذين تجندوا في الاونة الاخيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي ، سلسلة تدريبات عسكرية تحاكي قتال حزب الله في لبنان .

وقد قام بعض جنود السرية في إطار هذه التدريبات بتمثيل إحدى سرايا حزب الله ، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المعايشة ومحاكاة الواقع في الحرب المقبلة ، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم في التكتيكات التي يتبعها تنظيم حزب الله .

ويشار إلى أن الجبهة اللبنانية تعتبر من أكثر الجبهات اشتعالا مع اسرائيل ، وذلك بالرغم من التوقعات وتقديرات الموقف التي تشير إلى عدم اقتراب نشوب حرب مع لبنان ، إلا أن الجيش لا يستبعد إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله في أي وقت كان





























