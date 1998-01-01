المبادرة تدين الاعتداء على الحراك الذي دعا له الأسرى المحررون بغزة

غزة / سما/



أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الاعتداء المتعمد على جموع المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة الذين لبو حراك الأسرى المحررين المنادي برفع الاجراءات عن غزة وانهاء الانقسام.

واستهجنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الطريقة والأسلوب الذي انتهجه المعتدون لافشال هذا الحراك.

وفي هذا الصدد فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تؤكد على الحق في التجمع والتظاهر و الاحتجاج السلمي و المطلبي ، واشارت حركة المبادرة الوطنية إلى أن استمرار حالة الانقسام اصبح ذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية و القبول بالرأي الآخر سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية.

و تؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على موقفها المتمثل في ضرورة التراجع عن كل اجراء يمس بحرية التعبير و الحق في التظاهر وكافة الحقوق التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني و القوانين و المعاهدات الدولية، والى محاسبة كل من شارك أو يشارك في التعدي على هذه الحقوق.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

