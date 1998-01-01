بيت لحم : الزميل الصحفي جمال فراج في ذمة الله

بيت لحم / سما /

انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل الصحافي جمال فراج عن عمر يناهز 53 عاما، احد قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واسير محرر ومبعد لسنوات خارج الوطن، بعد معاناة مع مرض في الكلى اصيب به نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال وفي العزل الانفرادي.

وسيُشع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء من مسجد الدهيشة الكبير الى المقبرة الاسلامية في مخيم عايدة.

وسيفتح باب العزاء في قاعة الشهداء بمخيم الدهيشة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء لمدة 3 ايام.

ونعت الجبهة الشعبية والحركة الوطنية في مخيم الدهيشة الزميل جمال فراج، شقيق اللواء اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري، رئيس المحكمه العسكرية العليا.

وكان الفقيد قد عمل في محطات تلفزيون وصحف محلية مثل صحيفة الميثاق بالقدس، ومجلة الهدف بدمشق، وفي تلفزيون الرعاة، وهو عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين منذ عام 1986، وعضو في اتحاد الكتّاب العرب بدمشق منذ عام 1993.

وقاد الفقيد برامج تساند الفقراء وتدعو للعدالة الاجتماعية لسنوات طوال.

امضى الفقيد في سجون الاحتلال ما يقارب 10 سنوات على فترات متقطّعة كانت بدايتها عام 1982، عندما كان في 15 من عمره.

وفي عام 1988 تم إبعاده إلى جنوب لبنان بتهمة النشاط في الانتفاضة الشعبية، ولم يتجاوز حينها 23 عاماً، ليكون بهذا أصغر مبعد فلسطيني خلال فترة الانتفاضة الأولى.

وعاد إلى أرض الوطن بعد اتفاقية اوسلو.

واعتقل مرة أخرى في سجون الكيان عام 2004 بتهمة المشاركة في فعاليات الانتفاضة الثانية وتمويل نشاط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد خلالها إحدى كليتيه نتيجة عزله في أقسام العزل الانفرادي.

وكان الفقيد جمال فراج قد خاص اضرابا عن الطعام في سجن النقب والامتناع عن تناول الماء ودواء الانسولين المضاد لارتفاع نسبة السكر في الدم حيث يعاني من مرض السكري في العام 2006.

والفقيد له كتاب "بيت العنكبوت- قراءة نقدية في تطبيع الوعي".