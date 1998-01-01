نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة اخبار الامن في غزة واي تصريحات لحماس حول اعتداء "السرايا"

غزة/سما/

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفيين ووسائل الاعلام الى فرض مقاطعة شاملة لأخبار ما وصفته بـ"مليشيات حركة حماس وتشكيلاتها القمعية" حتى اشعار آخر، كما دعت الى الامتناع عن تغطية أية تصريحات "تبريرية" و"تضليلية" لقادة الحركة حول الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من التغطية.

وطالبت النقابة كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية الى الالتزام بهذا القرار، وذلك رداً على الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين التي تمت خلال تغطيتهم فعاليات (حراك الاسرى) في ساحة السرايا في مدينة غزة ظهر اليوم الاثنين 18 حزيران 2018.

وقالت النقابة ان اعتداء عناصر منظمة من حركة حماس وتشكيلاتها الامنية على الصحفيين الذين كانوا يغطون فعالية تطالب بانهاء الانقسام ورفع الحصار ووقف الاجراءات ضد ابناء غزة هو عمل مشين ومدان، ويأتي في سياق نهج قمعي متواصل ضد الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.وجددت النقابة دعوتها الى تجنيب الصحفيين ووسائل الاعلام تداعيات الانقسام وحالة التجاذبات السياسية بين مختلف الاطراف الفلسطينية.

وأكدت ان دور الصحفي هو تغطية الاحداث ونقلها كما تجري وليس جزء منها، وعلى العكس من ذلك فان الصحفي يجب ان يعمل لتعزيز قبول الرأي والرأي الآخر بين ابناء الشعب الواحد، والى تعزيز مبادئ الديمقراطية والحريات العامة.وحملت النقابة قيادة حركة حماس بصفتها الحاكم الفعلي والمسيطر على غزة المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الصحافيات والصحافيين ومنعهم من التغطية ومصادرة ومسح شرائح التصوير، حيث ورد للنقابة حتى اللحظة معلومات عن الاعتداء الجسدي على الصحفيين مثنى النجار وعز الدين ابو عيشه وطارق وشاح ووسيم مقداد ورشاد العمصي، واجبار الصحفية ناهد ابو عربيد على مسح كافة الصور عن كاميرتها، ومنع مراسل وكالة وطن الاخبارية والصحفية شرين خليفه من التغطية والتصوير.

ودعت النقابة حركة حماس الى ملاحقة ومحاسبة عناصرها وقادتها الذين نفذوا واصدروا تعليماتهم بالاعتداء على الصحفيين، والى تقديم اعتذار علني واضح للجسم الصحفي، والى الكف عن تدفيع الصحفيين ثمن تغطيتهم لممارسات وسلوكيات عناصرها الخاطئة.

