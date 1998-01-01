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الأسرى والمحررين: عناصر أمنية بلباس مدني اعتدت على "حراك السرايا" بغزة

الإثنين 18 يونيو 2018 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى والمحررين: عناصر أمنية بلباس مدني اعتدت على "حراك السرايا" بغزة



غزة/سما/

أدانت قيادة حراك الأسرى والمحررين في قطاع غزة، الاثنين، تدخل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باللباس المدني والاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا، خلال الوقفة التي جاءت لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن القطاع.

وقالت قيادة الحراك في بيانٍ لها، وصل "سما"أنه من "حق شعبنا مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على شعبنا بما فيها  إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على أهلنا في قطاع غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية".

ودعت قيادة الحراك لوقفة وطنية لمحاسبة وملاحقة كل المتسببين بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا، مُشددةً على "حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية".

وأكدت قيادة الحراك أنها "مستمرة في مواجهة الانقسام والمنقسمين رغم القمع والإجراءات العقابية، ونؤكد أن كل محاولات افشال هذا الحراك وحرفه عن مساره الوطني والأخلاقي لن تثنينا".

وتمنت قيادة الحراك الشفاء العاجل للمصابين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب في ساحة السرايا.


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