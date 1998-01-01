الديمقراطية تطالب بإنهاء الانقسام وإلغاء الاجراءات العقابية على قطاع غزة

حيّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة التي خرجت اليوم في مسيراتها التي طالبت بإنهاء الانقسام وإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع.

وعبرت الجبهة عن إدانتها الشديدة لتخريب الحراك والوقفة الجماهيرية من بعض عناصر خارجة عن القانون والإجماع الوطني. وطالبت الجبهة الديمقراطية الأجهزة الأمنية بملاحقتها وتقديمها للعدالة ، وضرورة توفير الحماية لمثل هذه المسيرات الجماهيرية التي تعبر عن هموم ومشاكل الشعب الوطنية والاجتماعية وتحمي حرية التعبير تطبيقاً للقانون الأساسي الذي يؤكد على حرية التعبير والتظاهر السلمي .

ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للاستمرار في الحراك الجماهيري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية صمام الأمان لمشروعنا الوطني خاصة في ظل ما يحاك من مؤامرات للمساس بحقوقنا الوطنية, ممثلة بصفقة القرن المزمع الإعلان عنها قريبا, والتي بدأت عمليا بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الإسرائيلي, ونقل سفارته لها, وتقليص دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لإنهاء المؤسسة الدولية الشاهد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي وما يعانيه الشعب الفلسطيني من عذابات التهجير, ودعم إسرائيل بمواصلة مصادرة الأراضي والاستمرار في الاستيطان خلافا لكل القرارات الدولية .