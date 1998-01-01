هآرتس : هذا هو التهديد الجديد من حماس لـ"إسرائيل"

عكا للشؤون الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن إطلاق الصواريخ الثلاثة من قطاع غزة صباح اليوم في اعقاب القصف الإسرائيلي دليل على تهديد جديد من حماس لـ"إسرائيل".

وقالت الصحيفة، إن التهديد الجديد من حماس لـ"إسرائيل"، "إذا وجهتم لنا ضربات بسبب الطائرات الورقية فسوف نعود إلى إطلاق الصواريخ".

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم عدة أهداف ومواقع لحماس في قطاع غزة، في حين أطلقت رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من القطاع ردا على القصف الإسرائيلي.

وأضافت "هآرتس"، "لقد أثبت تكتيك استخدام الطائرات الورقية والبالونات أنه مفيد تمامًا لحماس على الرغم من أن عدد قليل منها فقط يؤدي إلى نشوب حرائق إلا أن هذه طريقة رخيصة وسهلة والضرر النفسي الناجم عن الحرائق في غلاف غزة هو أعلى من الضرر الواقعي والواقع الكئيب في الحقول السوداء يخلق ضغطًا عامًا على الحكومة للمطالبة باتخاذ إجراء".

من جهته، قال عضو الكنيست "إيلان غيلون"، إنّه لا يمكن مواجهة الطائرات الورقية ولا يمكن أن يكون الحل عسكريًا".

وطالب عضو الكنيست بإيجاد صياغة خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة وبرعاية المجتمع الدولي.