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ليفني تطالب بحل طويل الأمد في غزة

الإثنين 18 يونيو 2018 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفني تطالب بحل طويل الأمد في غزة



القدس المحتلة / سما /

قالت تسيبي ليفني من المعارضة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه لا بد من إيجاد حل طويل الأمد يغير الواقع الحياتي والإنساني في غزة إلى الأفضل بعد عجز حكومة بنيامين نتنياهو من مواجهة ما يجري.

ونقلت القناة العبرية العاشرة، عن ليفني قولها خلال اجتماع حزب المعسكر الصهيوني، أن حكومة نتنياهو وعدت خلال 48 ساعة بإيجاد حل لما يجري في الجنوب من حرائق جراء إطلاق طائرات ورقية حارقة من غزة، وأنها سوف تقرر بشأن حماس، إلا أنها لا زالت عاجزة وتشعر بالشلل التام ولا تملك أي خطة أو هدف تجاه غزة.

وأشارت إلى أنها شاهدت تهديدات وزير الجيش أفيغدور ليبرمان المتكررة لوقف هذا التهديد. معتبرةً أن تصريحاته مجرد "تفاهات أمام الكاميرات".

وقالت "يعرف رئيس الوزراء ووزير الدفاع الحقيقة: إن احتلال غزة ليس جيدا لإسرائيل، والدخول في جولة أخرى بدون حل طويل الأمد سيؤدي إلى جولة أخرى عديمة الجدوى، إنهم يعلمون أن التحرك العسكري الكبير يجب أن يشمل تغييرا إنسانيا واقتصاديا لتغيير واقع الحياة بغزة إلى الأفضل".

#ليفني #غزة

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