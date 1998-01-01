  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رباح مهنا: " البلطجة والزعرنة " أسلوب تنتهجه قوات الأمن في رام الله و غزة

الإثنين 18 يونيو 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رباح مهنا: " البلطجة والزعرنة " أسلوب تنتهجه قوات الأمن في رام الله و غزة



غزة/سما/

قال رباح مهنا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي تعقيبا له على اعتداء أجهزة أمن حماس على تظاهرة الأسرى في ساحة السرايا بغزة،  في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : "يبدو ان البلطجه والزعرنه هو اسلوب تنتهجه قوات الامن ليس في رام الله فقط ولكن في غزه ايضا".

وأضاف مهنا: " ماحصل اليوم عند السرايا من قبل قوات امن حماس يؤكد انها ايضا كما رام الله ،لا تقبل لأي كان بالتعبير عن وجهه نظره"

وختم مهنا تدوينته: "  في النهايه اقول ان علي شرفاء هذا الوطن التوحد لإنهاء الانقسام".


أخبار ذات صلة

عباس

رباح لـ "سما" : اجراءات الرئيس المقبلة ستصيب عصب حماس وتضربها في العمق

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

نصر الله -ارشيف

نصر الله يكشف: زودنا غزة بصواريخ "الكورنيت"و " فخورون بذلك ولنا كل الشرف "

عهد التميمي- ارشيف

الملك "عبد الله الثاني" يضغط لاطلاق سراح "عهد التميمي"

ائتلاف "عدالة" يطالب باقالة الحمد الله ومدير الشرطة اللواء حازم عطا الله

أبو مازن

" الأمن الاسرائيلي " يربط عملية الدهس باستراتيجية أبو مازن !

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف : غرينبلات وكوشنير يطلبان مليارد $ من الخليج لتنفيذ مشاريع في سيناء لصالح غزة

مجلي: حان وقت الخروج من عنق الزجاجة وغزة محاصرة بين الموت والجوع

غوتيريش يهاجم تصريحات ليبرمان حول غزة

الاحتلال يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة

قناة عبرية : فريدمان غاضب من "نكران الجميل الإسرائيلي"!

فيديو.. المكسيك تصعق ألمانيا وتفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2018

الاحتلال:اعتقال خلية مكونة من (20) مقاوما من حماس خططت لتنفيذ هجمات في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

مسيرة السرايا غزة

مسيرة "سرايا غزة" : نهاية محزنة والشعبية تتهم امن حماس بالاعتداء على المشاركين

حدود غزة -ارشيفية

غزة: شهيد والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم

الرئيس عباس

"يسرائيل هيوم" : عباس يتعرض لضغوط هائلة فلسطينية وعربية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن 9 غارات على قطاع غزة فجرا

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية في اي اتفاقيات قادمة مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية