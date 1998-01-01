رباح مهنا: " البلطجة والزعرنة " أسلوب تنتهجه قوات الأمن في رام الله و غزة

غزة/سما/

قال رباح مهنا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي تعقيبا له على اعتداء أجهزة أمن حماس على تظاهرة الأسرى في ساحة السرايا بغزة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : "يبدو ان البلطجه والزعرنه هو اسلوب تنتهجه قوات الامن ليس في رام الله فقط ولكن في غزه ايضا".

وأضاف مهنا: " ماحصل اليوم عند السرايا من قبل قوات امن حماس يؤكد انها ايضا كما رام الله ،لا تقبل لأي كان بالتعبير عن وجهه نظره"

وختم مهنا تدوينته: " في النهايه اقول ان علي شرفاء هذا الوطن التوحد لإنهاء الانقسام".