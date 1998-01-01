  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الإثنين 18 يونيو 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

كشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بان شرطة جنين تلقت بلاغا من احد المواطنين حول قيام مجهول بارسال رسائل تهديد وتشهير بزوجتة وعلى الفور قامت وحدة الجرائم الاكترونية  لدى ادارة المباحث العامة بالبحث والتحري ومتابعة رقم المشتبه به حيث تم حصر الاشتباه باحد الاشخاص من محافظة جنين وتم القاء القبض عليه وبتدوين افادته اعترف بقيامه بالتهديد عبر تطبيق الوتس اب للمشتكي.

واكد البيان بانه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية واحالته الى النيابة العامة حسب الاصول

#الشرطة

أخبار ذات صلة

ناصر دواني

شرطة دبي تكشف ملابسات مقتل رجل الأعمال الفلسطيني ناصر دواني وتضبط ‏⁧‫الجاني

الفتى محمد حسان التوم

غزة:الشرطة توضح ملابسات مقتل فتى على يد افراد قوة امنية

شاهد ..الجزيرة تكشف عن ثمانية أسماء لعبت دوراً في قضية إغتيال النايف

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق نار على مواطن في شارع البحر وسط القطاع

العالم فادي البطش

الشرطة الماليزية تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال العالم فادي البطش

عدنان مصلح

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف : غرينبلات وكوشنير يطلبان مليارد $ من الخليج لتنفيذ مشاريع في سيناء لصالح غزة

مجلي: حان وقت الخروج من عنق الزجاجة وغزة محاصرة بين الموت والجوع

غوتيريش يهاجم تصريحات ليبرمان حول غزة

الاحتلال يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة

قناة عبرية : فريدمان غاضب من "نكران الجميل الإسرائيلي"!

فيديو.. المكسيك تصعق ألمانيا وتفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2018

الاحتلال:اعتقال خلية مكونة من (20) مقاوما من حماس خططت لتنفيذ هجمات في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

مسيرة السرايا غزة

مسيرة "سرايا غزة" : نهاية محزنة والشعبية تتهم امن حماس بالاعتداء على المشاركين

حدود غزة -ارشيفية

غزة: شهيد والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم

الرئيس عباس

"يسرائيل هيوم" : عباس يتعرض لضغوط هائلة فلسطينية وعربية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن 9 غارات على قطاع غزة فجرا

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية في اي اتفاقيات قادمة مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية