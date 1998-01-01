الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جنين / سما /

كشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بان شرطة جنين تلقت بلاغا من احد المواطنين حول قيام مجهول بارسال رسائل تهديد وتشهير بزوجتة وعلى الفور قامت وحدة الجرائم الاكترونية لدى ادارة المباحث العامة بالبحث والتحري ومتابعة رقم المشتبه به حيث تم حصر الاشتباه باحد الاشخاص من محافظة جنين وتم القاء القبض عليه وبتدوين افادته اعترف بقيامه بالتهديد عبر تطبيق الوتس اب للمشتكي.

واكد البيان بانه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية واحالته الى النيابة العامة حسب الاصول