النائب يحيي موسى يطالب بفتح تحقيق في احداث مسيرة السرايا ومحاسبة المتورطين

غزة/سما/

قال النائب عن حركة حماس يحيي موسى في بيان له حول احداث مسيرة سرايا غزة اليوم انه "من موقعي كرئيس للجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي أدعو إلى فتح تحقيق فيما جرى في ساحة السرايا ومحاسبة المتسببين به لما سببه من ضرر بالغ للنضال الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية".

واضاف موسى " سأدعو اعضاء اللجنة لاجتماع عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة لمحاسبة المتسببين والمسئولين عن هذه الأحداث وذلك لضمان عدم تكرارها".

وتابع "أؤكد على حق الجميع في التعبير عن رأيه بحرية بكافة الطرق التي كفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة".