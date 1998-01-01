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فتح: إعتداء حماس معيب في ساحة السرايا معيب

الإثنين 18 يونيو 2018 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إعتداء حماس معيب في ساحة السرايا معيب



رام الله /سما/

قالت حركة فتح إن محاولة حماس إقحام عناصرها وسط الاعتصام الذي يطالب بإنهاء الانقسام والتأكيد على الوحدة الوطنية في ساحة السرايا، لحرف البوصة والهتاف ضد التيار الجارف من الحضور فشل وانفضح تماما، وعرٌى موقف حماس من كل ما يجري بأنها لا تريد الوحدة ولا إنهاء الانقسام، وإنما تبحث عن وسائل ضغط لدفع المجتمع الدولي لفصل غزة تحت حجة الوضع الانساني.
وأكد المتحدث  باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي، إن الاعتداء على المشاركين وتخريب المنصة وتمزيق الشعارات التي تطالب بالوحدة وإسقاط الانقسام قد أصاب عناصر حماس في مقتل وأوجعهم، لأن هتافات الوحدة تتنافى مع توجهاتهم وثقافتهم، مع تأكيدنا بأن الوحدة الحقيقية هي أقرب الطرق للخلاص من الوضع الراهن لكل الشعب الفلسطيني، ويقربنا من الحرية والاستقلال.
وتساءل القواسمي أين صوت بعض المنظمات والمؤسسات التي أشهرت بياناتها ضد السلطة؟ أم أن التعليمات للبعض الضغط على السلطة والقيادة فقط لموقفها مما يسمى صفقة القرن؟ وإلا كيف نفسر التحرك الامريكي الاسرائيلي المدعوم من البعض لما يسمى كذبا "إنقاذ غزة" والحقيقة فصل غزة وتمرير صفقة القرن التي يقف أمام تمريرها الرئيس محمود عباس وحركة فتح ببسلة وشجاعة.
ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني للحذر مما يخطط لهم من محاولات زعزعة الشعب الفلسطيني من الداخل لتمرير صفقة العار، ودعا حماس الى الارتقاء لمستوى التحديات والاعلان الفوري عن إنهاء حالة الانقسام وتسليم الحكومة العمل في القطاع.


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