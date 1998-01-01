هكذا تعيدين المرح إلى حياتك الزوجية

وكالات / سما /

إذا كنت تبحثين عن السبل المناسبة لإعادة أجواء المرح إلى حياتك الزوجيّة التي باتت تتصف بالرتابة؟ إليك هذه النصائح التي سيزوّدك بها موقع أنوثة في هذا المجال، وإسعي إلى الإستفادة منها وتطبيقها في يوميّاتك.

لماذا قد تختفي أجواء المرح أثناء الزواج؟

يعتبر الزواج اليوم في ظلّ متطلّبات الحياة وضغوطاتها التي لا تحصى تحدّياً للعديد من الأزواج الذين باتوا يفقدون تدريجيّاً لحظات الراحة والمرح. عوامل كثيرة قد تساهم في فقدان الحياة الزوجيّة لرونقها السابق، والحدّ كذلك من أجواء المرح التي سبق واعتاداها الشريكين.

أولاً، تشكّل تلبية الالتزمات والواجبات التي تفرضها الحياة الزوجية على شتّى المستويات، عبئاً ملحوظاً على الزوجين، اللذين لن يتوانيا عن تكريس كامل طاقتهما وإمكاناتهما في هذا المجال. فتختلف عندها أولويات الشريكين المادية والاجتماعية، ما سيحدّ تلقائيّاً من الفرص المخصصة للمرح والتسلية.

ثانياً، يساهم ضيق الوقت وسرعة نمط الحياة اليوميّة أحد أهمّ الأسباب التي قد تمنع الزوجين من المرح والتسلية. فيستحوذ العمل تماماً كما الواجبات المنزليّة كامل وقت وإهتمام الشريكين.

نصائح مفيدة لإعادة المرح إلى الحياة الزوجية

على الرغم من العقبات التي قد تطال الحياة الزوجية إلّا أنّه يسهل استرجاع أجواء المرح اللطيفة عبر اتّباع النصائح التالية:

1- لا تتردّدي أبداً في تنظيم مشاريع مميزة تجمعك مع شريكك من حين إلى آخر خصوصاً في نهاية الأسبوع، واحرصي على مراعاة ذوقه أيضاً عند اختيار الوجهات والنشاطات التي ستمارسانها سويّاً.

كما يعتبر السفر خياراً موفّقاً في هذا السياق. ستساعدك هذه الخطوة من دون شكّ في استعادة لحظات المرح التي تفتقدين إليها مع الشريك.

2- حاولي أنت وزوجك الاجتماع بأصدقاء مشتركين، عبر تحضير حفلة صغيرة في المنزل أو جلسة مريحة يتمّ خلالها تبادل الأحاديث والأفكار. غالباً ما يتّصف هذا النوع من اللقاءات بأجواء من المرح والضحك.

3- إسترجعي من حين إلى آخر أجمل ذكريات المراهقة وتشاركيها بحماسة مع زوجك. واسعي كذلك إلى استعادة النشاطات التي اعتدت عليها في تلك الفترة وشجّعي زوجك على ذلك أيضاً.

4- تعاوني مع زوجك في إتمام بعض واجبات المنزل بطريقة سلسة وسهلة. ويعتبر الطبخ مثلاً من أكثر النشاطات المسليّة للشريكين والتي يمكنك تطبيقها مع شريكك. كما ننصحك بتبادل النكات والأحاديث الطريفة أثناء هذا النشاط بغية جعله أكثر مرحاً.

5- إسعي إلى إضفاء أجواء مميزة من المرح حتّى أثناء العلاقة الحميمة التي قد تتحوّل مع الوقت إلى مجرّد واجب. فابتكري طرق ملفتة لجذب انتباه زوجك وحثّه على الضحك والمرح أثناء هذه العلاقة