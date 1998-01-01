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هذه فوائد قناع الشوكلاتة للوجه.. نتائج مذهلة

الإثنين 18 يونيو 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه فوائد قناع الشوكلاتة للوجه.. نتائج مذهلة



وكالات / سما /

يستمتع الكثير حين يتناولون الشوكولاتة، وهي مليئة بالعناصر الغذائية المختلفة التي تساعد على تحطيم الجذور الحرة، وترطيب البشرة، وإزالة البقع وتشجيع إنتاج الكولاجين.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة أو المرة على الكثير من مضادات الأكسدة، ما يعني أنها توفر فوائد كثيرة للبشرة، مثلما تساعد على تقليل التجاعيد، وترطيب البشرة، وتهدئة البشرة المتهيجة، وتحسين الدورة الدموية.

ويمكن استخدام الشوكولاتة لحماية بشرتك، حيث نشر موقع "بولد سكاي" تقريرا، أشار فيه إلى طريقة عمل قناع مقشر للبشرة.

وأوضح الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن عناصر هذا القناع رخيصة ومتوفرة في كل مكان.

قناع مقشر من الشوكولاتة

من أجل صنع قناع مقشر من الشوكولاتة، ستحتاجين إلى ثلاثة مكونات وهي، مسحوق الكاكاو والسكر البني والعسل.

المكونات

ثلث كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

¼ كوب من العسل العضوي.

الطريقة

امزجي المكونات جميعا في وعاء واحد، وتأكدي من مزجها بشكل صحيح.

ضعي هذا الخليط بالتساوي على وجهك وعنقك.

اتركي الخليط يجف على وجهك، ومن ثم انزعي القناع برفق، وقومي بتدليك وجهك بلطف أثناء شطفه بالماء.

استخدمي هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع؛ للحصول على بشرة متوهجة.

الفوائد

فوائد السكر البني

يحتوي السكر البني على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن أيضا استخدامه كمنتج للجمال، حيث إنه عامل مقشر ممتاز يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من الجلد، ما يجعلها تبدو نظيفة وجديدة.

فوائد العسل

يحتوي العسل على خصائص مطهرة ومضادة للأكسدة تساعد على شفاء خلايا الجلد التالفة، وهو مرطب طبيعي، ما يعني أنه يساعد على تغلغل الرطوبة في الجلد، وتركه رطبا ومنتعشا.

ويمكن شفاء الجلد الجاف والباهت من خلال وضع العسل على الجلد.

يساعد العسل البشرة الدهنية على القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويتركها لتبدو مشرقة ومتوهجة.

فوائد الشوكولاتة

تتمتع الشوكولاتة الداكنة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل أنها تخفض الكوليسترول السيئ، وتتخلص من الأكزيما، وتعزز نمو الخلايا، وتحمي القلب، وتحسن تدفق الدم، وتقلل من هرمونات التوتر، وما إلى ذلك من فوائد.

كما أنها توفر لك بشرة صحية ومتوهجة، وهذه فوائد أخرى للشوكولاتة:

ترطب البشرة

الخصائص المضادة للأكسدة العالية وفيتامين (ج) في الشوكولاتة تحافظ على ترطيب البشرة ورطوبتها، لذا إذا شعرت بأن بشرتك خشنة وجافة، استخدمي الشوكولاتة لعلاج هذه المشكلة.

مرطب طبيعي

حبوب الكاكاو غنية بحمض الأولييك، وحمض النخل، وحامض دهني، والأحماض الدهنية  التي تساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة، إذا كانت بشرتك جافة وخشنة وباهتة، قومي بمعالجتها بكريم حبوب الكاكاو.

تحمي الجلد من التلف

تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس الكثير من التلف في الجلد، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.. إلخ، وتحتوي الشوكولاتة على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. كما أن الشوكولاتة مليئة بالفلافونويد التي تساعد على ترشيح أشعة الشمس الضارة من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تعمل كدرع واقي.

بلسم لتهيج الجلد

تحتوي الشوكولاتة على خصائص مضادة للالتهابات، ورقيقة جدا على الجلد؛ لذلك إذا كان لديك التهاب أو احمرار على الجلد، فسوف تساعد الشوكولاتة على تهدئة البشرة، وهي الأفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

تحارب الإجهاد

يعدّ الإجهاد أحد أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة والتجاعيد؛ لذا يمكن للخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الشوكولاتة أن تساعد على خفض مستوى الإجهاد، وبالتالي توفير بشرة متوهجة وجديدة.

تنظف وتزيل السموم من الجلد

تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة على تغذية وتنظيف البشرة، وعندما تخلطينها مع الكافيين تعدّ بمثابة مقشر، فهذا الخليط يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وبالتالي السماح لخلايا الجلد الجديدة بالتقدم.

يشار إلى أنه يجب عليك التأكد قبل استخدام الشكولاتة بأنك لا تعانين من حساسية تجاه الكاكاو، وهو المصدر الرئيسي للشوكولاتة.

#قناع الشوكلاتة

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