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تغيَر درجات الحرارة يؤثر على صحة القلب سلباً

الإثنين 18 يونيو 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغيَر درجات الحرارة يؤثر على صحة القلب سلباً



وكالات / سما /

أشارت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في الجمعية الفرنسية لأمراض القلب إلى أن القلب يتأثر سلبًا بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة

حيث أن برودة الجو تؤدي إلى انقباض الأوعية والشعيرات الدموية؛ مما يسبب سرعة تجلط الدم، كما يتأثر القلب بدرجات الحرارة المرتفعة لتزداد سرعة ضربات القلب لتزيد الأعباء عليه

وتنصح الدراسة في حال التعرض ليوم شديد الحرارة بضرورة تجنب أخذ حمام بارد أو تناول المثلجات، لأن ذلك يؤدى إلى انقباض الأوعية الدموية، بينما الجو شديد الحرارة يعمل على انبساط وارتخاء الأوعية الدموية

وأكدت الدراسة أن إهمال الحفاظ على سلامة القلب يعرض الإنسان لزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

#القلب #درجات الحرارة

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