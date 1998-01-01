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هاتف صيني بمزايا تمناها مستخدمو "آيفون X"

الإثنين 18 يونيو 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف صيني بمزايا تمناها مستخدمو "آيفون X"



وكالات / سما /

عرضت شركة "فيفو" الصينية، مؤخرا، هاتفا ذكيا بميزات طالما ترقبها معجبو "أبل" واعتقدوا أنها ستعزز هاتف "آيفون X".

وحسبما نقل موقع "مشابل"، فإن "فيفو" أعلنت في شنغهاي إطلاق هاتف "نيكس" دون حواف تقريبا، إذ تشغل الشاشة الجزء الأكبر من واجهته، حتى إن الحواف تكاد لا تُرى.

وتصل مساحة الشاشة في الهاتف إلى 6.59 بوصة، وهي من نوع "سوبر أوليد"، كما أنها تمثل 91.24 في المئة من حجم الهاتف، متقدمة بذلك عن كل ما جرى طرحه في سوق الهواتف الذكية حتى اليوم.

وإزاء هذه التغييرات، قد يتساءل كثيرون حول المكان الذي وضعت فيه الشركة كلا من الكاميرا الأمامية والميكروفون وبصمة الأصبع، ما دامت الواجهة مخصصة بشكل شبه كامل للشاشة.

لكن "فيفو" وجدت حلولا عملية، فقامت بإدماج بصمة الإصبع أسفل الشاشة كما هو الحال في هاتف "فيفو إكس 21"، أما الكاميرا الأمامية فتم تركيبها داخل الجهاز، وحين يرغب المستخدم في التقاط صورة سيلفي يكفي أن يحدد ذلك من الشاشة حتى تخرج العدسة من أعلى الجهاز.

وفي الجانب الصوتي، استعانت الشركة بتقنية تسمى "ساوند كاستينغ" التي تحول الشاشة إلى مكبر صوت، وهو ما يلغي الحاجة إلى الميكروفون القديم، وتقول الشركة الصينية إن الطريقة التي اعتمدتها تجعل الصوت أكثر جودة.

ويعمل هاتف "نيكس" بمعالج "كوالكوم سناب دراغون 845"، وتصل فيه ذاكرة الوصول العشوائي إلى 8 غيغابايت، وهو مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بـ12.5 ميغا بيكسل.

#هاتف صيني #آيفون X

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