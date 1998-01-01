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﻿محمد هنيدي : سعيد بنجاح "أرض النفاق"

الإثنين 18 يونيو 2018 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿محمد هنيدي : سعيد بنجاح "أرض النفاق"



القدس العربي

قال الفنان محمد هنيدي إنه سعيد بنجاح مسلسل «أرض النفاق» الذي لاقي اقبالا جماهيريا كبيرا، رغم عرضه على قناة واحدة سعودية وعدم عرضه على قنوات مصرية، مشيرا إلى أنه ينتظر عرضه مرة أخرى على قنوات مصرية حتى يصل إلى شريحة جماهيرية أكبر.


وأشار في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»، إلى أن تجربة العمل مع المخرج محمد جمال العدل كانت ممتعة فهو مخرج واع ومتمكن كما قال، مشيدا بكل فريق العمل الذين قدموا عملا متميزا وراقيا كما وصفه.


المسلسل من إنتاج شركة «العدل غروب»، وشارك في بطولته، هنا شيحة، دلال عبد العزيز وسامي مغاوري. قصة المسلسل مقتبسة من رواية للكاتب يوسف السباعي تحمل الإسم نفسه، كتب لها السيناريو محمد عبد الله.


وأضاف هنيدي أنه يستعد حاليا لتقديم برنامج إذاعي يومي على راديو 9090 بعنوان «بواب العبارة»، مشيرا إلى أنه متفائل بالعمل في إذاعة راديو 9090 الذي تربطه معها قصة نجاح من خلال الأعمال الإذاعية الرمضانية التي قدمها على مدار السنوات الماضية على 9090، وكان آخرها مسلسل «لحن بتلو»، مشيرا إلى أن برنامج «بواب العـبارة» سيكـون مفاجـأة كبرى لكل جمهور 9090.

#محمد هنيدي #رض النفاق

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