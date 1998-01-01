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فيفي عبده تغازل السيسي وتثير جدلاً واسعاً!

الإثنين 18 يونيو 2018 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيفي عبده تغازل السيسي وتثير جدلاً واسعاً!



عالم الفن

أثارت تعليقات فنانات مصريات أبرزهم الراقصة المعروفة فيفي عبده، على غلاء الأسعار ورفع ثمن المحروقات مرة أخرى، غضبا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت الفنانة فيفي عبدة، المُعترضين على ارتفاع أسعار البنزين، موضحة أن اعتراضهم على ارتفاع أسعار البنزين غير منطقي وأن الأسعار في الخارج أعلى بكثير من مصر.

وأردفت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء الجمعة، قائلة: “أنا غلبانة، وأكتر واحدة بحس بالغلابة، ولكن مصر نعمة واللي يكرهها يعمى”، مؤكدة فخرها الشديد بمصر وأن البعض لا يعرف أن البلد نعمة. 

وأكدت: "أنا مع الغلبان، ولكن الغلبان معندوش عربية، ما يمشي على رجليه زي ما كنت بمشي على رجلي وأنا غلبانة، أنا أكبر مليونيرة في حب الناس"، لافتة إلى أنها لا تفهم في السياسة والدين.

وعن السيسي قالت: "أنا أحبه جدا جدا لجدعنته وحبه لمصر، وهو مكنش محتاج يبقى رئيس جمهورية هو عنده برستيج كفاية". 

وشن النشطاء هجوما حادا على فيفي عبده، التي وصفوها بأنها (طبلة النظام) التي تبرر قراراته الكارثية وتزيد معاناة (الغلابة) لأجل عيون "السيسي".. حسب وصفهم. 

وفي قرار مفاجئ وصادم، استيقظ المصريين اليوم في ثاني أيام عيد الفطر على صدمة جديدة حولت عيدهم إلى مأتم، حيث أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66% في بعض المنتجات. 

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن مجلس الوزراء المصري أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من صباح اليوم السبت، بنسب تتراوح ما بين 17 و 66 بالمئة. 

#فيفي عبده

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