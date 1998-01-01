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رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد بعد كأس العالم

الإثنين 18 يونيو 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد بعد كأس العالم



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم ريال مدريدالإسباني، من العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ناديه السابق، عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018، التي يشارك فيها النجم المخضرم مع منتخب بلاده.

وقالت صحيفة “ليبرو” الإيطالية إن إدارة يونايتد تخطط لإعادة كريستيانو إلى قلعة “أولد ترافورد” في فترة الانتقالات الصيفية، واستغلال توتر العلاقة بين النجم المخضرم وناديه من أجل التعاقد معه.

وكان رونالدو (33 عاماً) ألمح عقب انتهاء الموسم الماضي لإمكانية رحيله عن “الميرينجي” في الصيف، وأشارت صحف إسبانية وبرتغالية إلى وجود خلافات بين اللاعب وناديه بخصوص تمديد العقد وتحسين راتب النجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لخوض منافسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يراقب رونالدو منذ فترة ليست بالقصيرة، ويأمل أيضاً في ضمه.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن تحسين عقد كريستيانو ليس أولوية بالنسبة لإدارة ريال مدريد، حيث يسعى النادي الملكي لضن لاعبين جدد، على رأسهم أليسون بيكر، حارس مرمى روما.

يذكر أن رونالدو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع يونايتد والبالغ 84 مليون جنيه استرليني، وجدد عقده في 2016 ليمتد حتى يونيو 2021.

وخلال الموسم الماضي شارك كريستيانو في 44 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 44 هدفاً وصنع 8 أهداف.

#كريستيانو رونالدو #كأس العالم

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