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غزة: إطلاق مونديال يحاكي كأس العالم في روسيا

الإثنين 18 يونيو 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إطلاق مونديال يحاكي كأس العالم في روسيا



غزة / سما /

أطلق القسم الرياضي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار مباريات رمزية في غزة، وذلك على غرار مونديال كأس العالم المقام في روسيا. وتضم المباريات التي تقام على أرض مخيم العودة، شرق غزة لاعبين جرحى برصاص الجيش الإسرائيلي، وممن بترت اقدامهم جراء هذه الإصابات.

وقال عبد السلام هنية عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة إن أنظار العالم تتوجه إلى روسيا لمتابعة متعة كأس العالم، ونحن هنا نقيم هذه المباريات الرمزية كرسالة الإرادة والتحدي للمحتل أننا سنمارس حياتنا الرياضية وكل نشاطاتنا والعابنا رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها الرياضيون.

وأكد أمين سر الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش أن الشعب الفلسطيني بإقامته ما أسماه "المونديال المصغّر" يوجه رسالة أنه يستحق الحياة.

#كأس العالم

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