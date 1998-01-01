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وزارة الإعلام: العدوان على غزة استمرار لنهج إرهاب الدولة

الإثنين 18 يونيو 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترى وزارة الإعلام في العدوان الجديد على غزة، استمرارًا لنهج إرهاب الدولة، وخروجًا على القرارات الأممية وآخرها إجماع الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وتؤكد أن لغة التهديد والوعيد التي يطلقها رئيس وأقطاب حكومة إسرائيل ضد غزة، لن يغير حقيقة أن الاحتلال هو مصدر كل إرهاب وعدوان وتطرف وتحريض، والحالة التي يجب أن تنتهي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الحصار المتواصل منذ 11 عامَا.

وتعتبر الوزارة رد الاحتلال  بالنار على قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن الحماية الدولية، يثبت ضرورة تنفيذ القانون الدولي ضد دولة الاحتلال، وكسر الحصار المفروض على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المتكررة ضد أبناء شعبنا.

#وزارة الإعلام

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