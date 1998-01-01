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التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك

الإثنين 18 يونيو 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك



غزة / سما

 استنكر تيار الإصلاح الذي يقوده النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، الاثنين، ما وصفه بـ"السلوكيات" التي أدت إلى فض الاعتصام الجماهيري في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، المطالب برفع الإجراءات عن القطاع.


ورأى التيار في تصريح صحفي، "أنه من المعيب محاولة جر الجمهور المكلوم إلى اشتباكات في ظل القهر الذي تمارسه حكومة الحمد الله بحق الأهل في غزة، وأن أيادٍ لا تريد الخير لشعبنا هي التي تقف خلف تخريب هذا الحراك المطلبي العادل".


وأضاف في بيانه "في الوقت الذي أثنى فيه التيار  على الحراك المطلبي، فإنه ومنعاً للمزايدات عمم على جماهيره وأعضائه عدم الذهاب إلى الاعتصام في يومه الأول، والاكتفاء بمؤازرة الحراك بعيداً عن المشاركة الفعلية، لتفويت الفرصة على المزايدين وأصحاب الأجندات، وهذا من حدث بالفعل".


وتابع "برغم أن جماهير التيار وأعضائه لم يشاركوا في وقفة السرايا، إلا أن مواقع وجهاتٍ مشبوهةٍ وطنياً حاولت زج اسم التيار في الأحداث التي نشجبها وندينها كلياً".
ودعا التيار إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية في وجه الإجراءات الظالمة التي تقوم بها السلطة بحق قطاع غزة، وضرورة تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة شعبنا ووحدة الجماهير التي انكوت بنار الاحتلال ونار الانقسام ونار العقوبات".


وثمّن التيار الحراك المطلبي العادل الذي دعا له الأسرى المحررون، معتبراً أن هذا النوع من الحراكات هو أداة ضغطٍ جماهيرية وشعبية لانصاف الأهل في غزة في وجه العقوبات الظالمة التي تفرضها عليهم الحكومة الفلسطينية.

#محمد دحلان #غزة #السرايا #الموظفين

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