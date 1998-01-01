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الفيفا يغير أحد بروتوكولاته بسبب حارس مصر!

الإثنين 18 يونيو 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يغير أحد بروتوكولاته بسبب حارس مصر!



القاهرة / وكالات /

دفعت واقعة رفض حارس المنتخب المصري محمد الشناوي استلام جائزة رجل المباراة على مايبدو دفعت الفيفا لتغيير بروتوكوله.

وكان الشناوي رفض استلام جائزة أفضل لاعب عقب مباراة الأوروغواي لأنها مقدمة من دعاية شركة بيرة الجعة.

وفاز الشناوي بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والأوروغواي (0-1)، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، إلا أنه رفض استلام الجائزة المقدمة من شركة خمور راعية للجائزة.

وقرر مسؤولو الفيفا على ما يبدو إزالة صورة شركة الخمور الراعي الرسمي لجائزة أفضل لاعب بالمباراة عندما يفوز بها لاعب مسلم، لاحترام تقاليد الدين الإسلامي.

#الفيفا #حارس مصر

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