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الحرائق تشتعل بالمستوطنات المجاورة

غزة: شهيد والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم

الإثنين 18 يونيو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: شهيد والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم



غزة / سما /

استشهد شاب 24 عاما متأثرا بجراح اصيب بها ظهر اليوم برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.

واكد د.اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب صبري احمد ابو خضر 24 عاما.

ووصل عدد من الشبان قرب مخيم العودة للتظاهر في اطار مسيرات العودة الا ان جيش الاحتلال بادر باطلاق النار عليهم.

​وافاد شهود عيان  بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي، في محيط موع "ملكة" العسكري شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، ووصفت حالته بالخطيرة.

من جهة ثانية قال شهود عيان ان اكثر من حريق اندلع قرب موقع "كيسوفيم" العسكري جنوب قطاع غزة بفعل الطائرات والبالونات الحرارية.

وشوهدت اعمدة الدخان وألسنة النيران تشتعل في المنطقة التي شهدت أمس عدة حرائق.
وادعت قوات الاحتلال ان مواطنين حاولا التسلل الى اسرائيل ظهرا، وحين رصدهما الجيش عادا الى غزة وكان بحوزتهما عبوات ناسفة انفجرت، متوقعة اصابة المواطنين.

#الاحتلال #غزة #تسلل

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