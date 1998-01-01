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شعث : لا توجد "صفقة قرن"

الإثنين 18 يونيو 2018 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث : لا توجد "صفقة قرن"



رام الله / سما /

 قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، لا توجد "صفقة قرن"، وقمة "الظهران" أفشلت المخطط الأميركي لاستخدام الأشقاء العرب للضغط على القيادة الفلسطينية.

وأضاف شعث في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان الحديث عن مغريات لطرح الصفقة وقبولها لن يجعلها توصل الى أي حل، مشددا على ان الحل واضح وعناصره واضحة، وهي اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والكاملة السيادة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".

وتأتي تصريحات شعث عشية الجولة المقرر ان يقوم بها الاسبوع القادم للمنطقة وفد اميركي برئاسة مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير، لبحث موعد طرح ما تسمى "صفقة القرن"، والاوضاع في قطاع غزة.

وأوضح ان دعم غزة يتأتى فقط عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على "ان من يفرض الحصار على قطاع غزة وكان سببا في تردي الأوضاع فيه لن يكون طرفا في تحسين هذه الأوضاع".

وأكد أن الاتصالات الفلسطينية تتواصل على قدم وساق مع الدول ذات العلاقة، لبحث ارسال قوات حماية دولية لشعبنا، على ضوء القرار الأخير في الأمم المتحدة، وهو بحاجة الى وقت وعمل دبلوماسي مكثف.

#صفقة قرن #شعث

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