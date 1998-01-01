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الحكومة : إسرائيل تصعد في غزة بحجج واهية وكاذبة

الإثنين 18 يونيو 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة : إسرائيل تصعد في غزة بحجج واهية وكاذبة



القدس المحتلة / سما /

 اتهمت الحكومة اليوم الاثنين إسرائيل بالتصعيد في قطاع غزة بحجج "واهية وكاذبة" وذلك بعد شنها غارات جوية على القطاع ردا على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقتين على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي اليوم ، إن "الحجج والذرائع التي يسوقها الاحتلال لتبرير عدوانه على قطاع غزة واهية وكاذبة ولا تلغي حقيقة استمرار فرض الحصار على أهلنا العزل منذ 11 عاما، واستمرار تصعيد العدوان الشامل ضدهم".

وأدان المحمود قصف طائرات إسرائيلية قطاع غزة صباح اليوم، معتبرا أن "هذا القصف عدوان جديد يأتي ضمن سياسة التصعيد التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد أهلنا وشعبنا البطل في القطاع".

وفي تعقيبه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه "سيستمر في السيطرة على الضفة الغربية"، وصف المحمود تلك التصريحات بـ "الحمقاء".

وقال إن "الاحتلال والدعم والانحياز الأمريكي السافر الذي يحظى به سبب جنون العظمة لقادته وأصاب مسؤوليه بالعمى".

وأكد أن "كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الضفة الغربية لن تخضع للاحتلال يوما ولن ترضخ له، وشعبنا يصر على مواصلة نضاله حتى إنهاء الاحتلال ونيل كافة حقوقه المشروعة حسبما نصت عليه القوانين والشرائع الدولية".

#غزة #الحكومة

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