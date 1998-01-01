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ليبرمان يتوعد بتصفية مطلقي الطائرات الورقية

الإثنين 18 يونيو 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يتوعد بتصفية مطلقي الطائرات الورقية



القدس المحتلة / سما /

توعد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، خلال زيارته إلى مصنع الصناعات الجوية الإسرائيلية، مطلقي الطائرات والبالونات.

وقال ليبرمان اليوم الإثنين : "إذا اعتقد أحدهم أنه من الممكن مواصلة روتين الطائرات الورقية والحرائق كل يوم، فإنه على خطأ".

وسبق أن هدد ليبرمان بالعودة إلى سياسة التصفيات والاغتيالات بقطاع غزة، وذلك خلال حديثه مع رؤساء المجالس الإقليمية بالجنوب.

ونقلت شركة الأخبار الإسرائيلية عن ليبرمان قوله ردا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه البلدات بالجنوب، إن "الجيش سينتقل قريبا إلى عمليات رد أشد عنفا، بما في ذلك القيام بعمليات تصفية للمتورطين بإطلاق هكذا وسائل".

وذكرت أن وزراء بالحكومة الإسرائيلية، يضغطون بالقوة للعودة لسياسة التصفيات والاغتيالات بالقطاع بعد تحول "غلاف غزة"، إلى جحيم بفعل الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات بعد أن تحول تهديد الطائرات الحارقة إلى تهديد فعلي للسكان بالجنوب.

بينما يرى جيش الاحتلال أن العودة لسياسة التصفية ستعجل من الانحدار نحو حرب جديدة وأنه يفضل الحرائق على بقاء سكان "غلاف غزة" داخل الغرف الآمنة.

#ليبرمان #الطائرات الورقية

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