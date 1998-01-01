الاحتلال يعتدي على مزارعي حلحول وبيت أمر وتستولي على منتجاتهم

الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، على المزارعين، أصحاب المحلات والبسطات الذين يبيعون منتجاتهم الزراعية بالقرب من مزارعهم، وأمام منازلهم، وذلك في كل من بلدتي حلحول، وبيت أمر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على منتجات المزارعين في الشارع الرئيسي (شارع القدس – الخليل)، وقامت بتفريغها داخل شاحنات خاصة.

يذكر أن تلك القوات تواصل اعتداءاتها على المزارعين دون سابق إنذار، ودون أي سبب يذكر، سوى إنهم مزارعون وأصحاب أراضي يبيعون منتجاتهم من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم، خاصة وأن المزارعين ينتظرون هذا الموسم ليقوموا بتسويق منتجاتهم الزراعية.