الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم فتاة من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، 4 مواطنين، بينهم فتاة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة صفاء أكرم ابو سنينة من مدينة الخليل، وكلا من: انس نايف العبسي من مخيم الفوار جنوبا، ومحمود محمد الحروب من بلدة دورا، وسالم احمد قباجة من بلدة ترقوميا غربا، بعد دهم منازل ذويهم.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية، ما تسبب في اعاقة مرورهم.