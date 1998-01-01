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"يسرائيل هيوم" : عباس يتعرض لضغوط هائلة فلسطينية وعربية

الإثنين 18 يونيو 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم" : عباس يتعرض لضغوط هائلة فلسطينية وعربية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير لها صباح اليوم، نقلا عن مصادر فلسطينية وصفتها بالرفيعة دون ذكر اسم أي منها، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض في الآونة الأخيرة الى ضغط هائلة عشية وصول كل من مستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنير والمبعوث الأمريكي الخاص الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الى المنطقة.

وذكر التقرير كذلك ان الضغوط التي يتعرض لها أبو مازن تأتي كذلك من عدد من الدول العربية التي تحثه على التراجع عن موقفه حيال الولايات المتحدة والموافقة على دراسة الخطة الامريكية للتسوية في الشرق الأوسط التي باتت تعرف إعلاميا بتسمية "صفقة القرن".

ومن بين الدول التي تمارس الضغط الهائل على الرئيس عباس، وفقا لما ورد في صحيفة "يسرائيل هيوم"، كل من مصر والسعودية والأردن، او ما تعرف أيضاً بالدول العربية "المعتدلة".

وتطالب كافة هذه الجهات الرئيس الفلسطيني أبو مازن بموقف أكثر ليونة تجاه الإدارة الامريكية واستقبال كلا من كوشنير وغرينبلات اثناء جولتهما الوشيكة في عدد من الدول العربية.

وأوردت الصحيفة كذلك آراء من وصفته بمصادر فلسطينية رفيعة قالت ان أبو مازن "يقودنا نحو الهاوية"، وان عليه إيجاد طريقة للتراجع عن موقفة المتشدد إزاء البيت الأبيض على ضوء التعامل الحاسم لترامب في مسائل دولية مثل الملف الكوري الشمالي والملف الإيراني بل وموقفه الصلب في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، مما يدفع بعض الشخصيات الفلسطينية الى اسداء النصيحة للرئيس عباس بتوخي الحذر لئلا يطال نهج ترامب المسألة الفلسطينية فتفرض الإدارة الامريكية على السلطة الفلسطينية العقوبات

#عباس #ضغوط

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