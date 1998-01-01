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مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى والاحتلال يحتجز رئيس قسم الحراسة لساعات

الإثنين 18 يونيو 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى والاحتلال يحتجز رئيس قسم الحراسة لساعات



القدس المحتلة / سما /

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم الاثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة، فيما احتجزت قوات الاحتلال رئيس قسم الحراسة في المسجد لساعات، قبل الافراج عنه.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المستوطنين شرعوا بتنفيذ جولات مشبوهة في أرجائه المختلفة، وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس "يورام ليفي" اقتحم أمس الأحد الأقصى، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة، برفقة عدد من ضباط شرطة الاحتلال.

واضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت رئيس قسم الحراسة في الأقصى عبد الله أبو طالب، لساعات، قبل الافراج عنه، وسط توتر شديد يسود المسجد.

يذكر أن آلاف المصلين المعتكفين في الأقصى خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك نفذوا حملة ضخمة في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك، بعد أكثر من 20 عاما من منع الاحتلال اجراء أي عمليات تنظيف فيها.

#مستوطنون #الاقصى

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