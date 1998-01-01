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مسؤول : قناة السويس تدر إيرادات قياسية على مصر

الإثنين 18 يونيو 2018 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول : قناة السويس تدر إيرادات قياسية على مصر



القاهرة / وكالات /

أعلنت السلطات المصرية أن إيرادات قناة السويس حققت خلال السنة المالية الحالية 2017-2018 رقما قياسيا إذ زادت بنسبة 11.5 بالمئة وسجلت مستوى بلغ 5.585 مليار دولار.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، مهاب مميش، اليوم الأحد، أن حجم إيرادات السنة السابقة كان 5.008 مليار دولار، وارتفع هذا المبلغ بـ576.9 مليون دولار.

وصرح مميش، حسب بيان صدر على موقع القناة الرسمي، بأنها "حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها" ووصفها بـ"غير المسبوقة".

وأضاف مميش أن شهر مايو 2018 حقق طفرة في الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

غير أن السنة المالية لم تنته بعد إذ تبدأ في مصر يوم 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو، ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية العام الجاري.

واستثمرت مصر في توسعة قناة السويس التي بدأت عام 2014 وتعد واحدة من المشاريع العملاقة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة في موقع البلاد كمركز لحركة التجارة.

وفتحت السلطات المصرية عام 2015 التفريعة الجديدة لقناة السويس والتي يبلغ طولها 72 كيلومترا، والغرض منها مضاعفة عدد السفن العابرة للقناة.

وتأمل مصر أن تحقق القناة إيرادات بواقع 13 مليار دولار بحلول العام 2023.

المصدر: موقع هيئة قناة السويس 

#قناة السويس #مصر #مميش

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