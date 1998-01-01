  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ما هي الهواتف التي يستخدمها كيم جونغ أون ومسؤولو كوريا الشمالية!

الإثنين 18 يونيو 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي الهواتف التي يستخدمها كيم جونغ أون ومسؤولو كوريا الشمالية!



وكالات-

كشفت دراسة أجرتها شركة "ريكورديد فيوتشر" المتخصصة في أمن شبكات المعلومات أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمحيطين به يستخدمون هواتف محمولة بعضها غربي الصنع.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الدراسة اعتمدت على تحليل البيانات الخاصة بالتكنولوجيا التي تستخدمها النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية.

وقالت الشركة الأمريكية "ريكورديد فيوتشر" على موقعها الإلكتروني: "إن تحليلنا يشير إلى أن النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية تستخدم العديد من الأجهزة الأمريكية والغربية الصنع للاتصال بالإنترنت".

وأكدت الدراسة رصد استخدام النخبة الكورية الشمالية هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" الأمريكية قديمها وجديدها من "آيفون 4" إلى "آيفون إكس"، إضافة إلى هواتف "غالاكسي إس" التي تنتجها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وتوصلت الشركة الأمريكية، من خلال جمعها معلومات من أطراف أخرى، إلى أدلة عن تحدي بيونغ يانغ للحظر الأمريكي المفروض على تصدير أو بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى كوريا الشمالية.

ولفتت الدراسة في هذا السياق إلى أن "الدائرة الداخلية الضيقة للقيادة في كوريا الشمالية، مثل قادة الحزب الحاكم والجيش والاستخبارات وأسرهم، هم المسموح لهم فقط بامتلاك أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت بطرق مستقلة".

ورصدت الشركة أيضا أن قادة كوريا الشمالية يستخدمون في تصفح الإنترنت، جهاز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك" الذي تنتجه شركة "أبل"، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة أخرى تستخدم نظام تشغيل "ويندوز" الذي تنتجه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية.

#كوريا الشمالية #كيم جونغ أون #ابل #ايفون #سامسونج

أخبار ذات صلة

ترامب و كيم جونغ أون - ارشيف

زعيم كوريا الشمالية "جونغ اون" : ترامب مختل عقليا وسيدفع ثمنا باهظا!

ترامب و كيم جونغ أون

NBC : هل يغتال " ترامب " زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون ؟!

اغتيال كيم جونغ نام في ماليزيا - ارشيف

ماليزيا تعتقل كوريا شماليا في قضية اغتيال كيم جونغ نام

كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية

اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية مقابل 90$ فقط

زعيم كوريا وترامب

ترامب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم جون اون وترامب

الأكثر قراءة اليوم

وفاة الفنان ماهر عصام أثر خسارة منتخب مصر في كأس العالم

الاحتلال يقصف سيارة مدنية في غزة

مجلي: حان وقت الخروج من عنق الزجاجة وغزة محاصرة بين الموت والجوع

البحرية الإسرائيلية تقترح: نقل البضائع من قبرص الى غزة عن طريق ميناء أسدود

صحيفة: أمريكا سعت لتشكيل "إدارة محلية" بغزة وفشلت..وتعدد الأطراف يعقّد الحلّ

صحيفة "يسرائيل هيوم" : فرنسا والسويد تقودان تحركا ضد إسرائيل

الاحتلال:اعتقال خلية مكونة من (20) مقاوما من حماس خططت لتنفيذ هجمات في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن 9 غارات على قطاع غزة فجرا

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية في اي اتفاقيات قادمة مع الفلسطينيين

كوشنير ومحمد بن سلمان - ارشيف

هارتس تكشف : غرينبلات وكوشنير يطلبان مليارد $ من الخليج لتنفيذ مشاريع في سيناء لصالح غزة

ليبرمان - ارشيف

غوتيريش يهاجم تصريحات ليبرمان حول غزة

قصف -ارشيفية

الاحتلال يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية