نتنياهو: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية في اي اتفاقيات قادمة مع الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن مواصلة القوات الإسرائيلية السيطرة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن تعود إلى استمرار إمكانية استهداف إسرائيل بهجمات.

وقال نتنياهو، في تسجيل مصور، اليوم تعليقا على إعلان جهاز الشاباك اعتقال 20 فلسطينيا زعم أنهم خططوا لشن هجمات: "قام الشاباك والجيش الإسرائيلي باعتقال خلية تنتمي لحماس حاولت تنفيذ عمليات في القدس وتل أبيب من نابلس، حماس تحاول الاعتداء علينا من غزة ومن الضفة على حد سواء".

وأضاف نتنياهو: "لهذا السبب سنواصل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على كل مناطق الضفة في اتفاقية قادمة ".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، على الرغم من أن هذه حدود الدولة الفلسطينية حسب قرارات الأمم المتحدة.وتنقسم حاليا الضفة لـ3 مناطق، الأولى "A" تشمل 17.2 بالمئة من أراضي الجانب الغربي لنهر الأردن وتخضع للسيطرة الكاملة للسلطينية، والثانية "B" تشمل 23.8 بالمئة من أراضي الضفة وتخضع للسلطة المدنية للحكومة الفلسطينية والسيطرة العسكرية لإسرائيل، والثالثة "C"، التي تضم 59 بالمئة من أراضي الجانب الغربي وتنفذ إسرائيل سيطرتها الكاملة عليها.

ويعتبر مجلس الأمن الدولي هذه الأراضي محتلة بصورة غير شرعية من قبل إسرائيل.