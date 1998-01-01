قرقاش: ممر للإخلاء الآمن للحوثيين من الحديدة

ابو ظبي /وكالات/

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن قوات التحالف العربي عمدت لاتباع نهج مدروس ومسؤول في معركة الحديدة، لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى إبقاء التحالف على الطريق من الحديدة إلى صنعاء مفتوحاً، لاستخدامه كممر للإخلاء الآمن للميليشيات الحوثية.

وقال قرقاش في تغريدات على موقع "تويتر"، امس الأحد، إن ميناء الحديدة يواصل العمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن هناك 10 سفن محملة بالأغذية والمواد الطبية، قريبة أو في طريقها للحديدة، إلى جانب قوافل برية تتوجه شمالا من عدن.

وأضاف الوزير الإماراتي أنه يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان حماية المدنيين، موضحاً أن ميليشيات الحوثي تنشر القناصة داخل الأحياء والقرى، وتستخدم الألغام عشوائيا.

ولفت قرقاش إلى أن عملية الحديدة هدفت لمساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من الحديدة.

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على الاستجابة الإنسانية لأي تأثير محتمل على السكان.