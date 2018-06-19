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الطقس: انخفاض الحرارة وجو غائم جزئياً الى صاف

الإثنين 18 يونيو 2018 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض الحرارة وجو غائم جزئياً الى صاف



رام الله / سما/

يكون الجو اليوم الإثنين غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وباردة نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة  في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/06/19: يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/06/20: يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/06/21: يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس #حرارة #انخفاض

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