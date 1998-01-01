وفاة مواطن وإصابة ستة آخرين في حادث سير بين رام الله ونابلس

غزة / سما /

توفي مواطن وأصيب ستة آخرون، أربعة منهم في حال الخطر، نتيجة حادث سير وقع على الطريق بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، مساء اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المواطن جاسر حسين محمد شحادة (65 عاما) من بلدة عينبوس جنوب محافظة نابلس، لقي مصرعه، وأصيب ستة مواطنين آخرين بينهم أطفال، أربعة منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، والبقية بالمتوسطة في حادث سير على طريق رام الله نابلس بالقرب من بلدة اللبن الشرقية.

وأوضح أن حادث تصادم بين مركبتين فلسطينيتين وقع على طريق نابلس رام الله، وقد هرعت مركبات الإسعاف للمكان وعملت على نقل الإصابات لمشافي نابلس.

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.