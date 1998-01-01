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هارتس تكشف : غرينبلات وكوشنير يطلبان مليارد $ من الخليج لتنفيذ مشاريع في سيناء لصالح غزة

الأحد 17 يونيو 2018 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس تكشف : غرينبلات وكوشنير يطلبان مليارد $ من الخليج لتنفيذ مشاريع في سيناء لصالح غزة



القدس المحتلة/ ترجمة سما/

كشفت صحيفة هارتس العبرية عن ان الادارة الامريكية ستطلب مليارد دولار من دول الخليج لبناء مشاريع لصالح قطاع غزة .

وقالت الصحيفة ان المبعوث الاميركي لعملية السلام غرينبلات وصهر الرئيس الامريكي كوشنير سيطلبان من السعودية وقطر مليارد دولار لتمويل مشاريع لغزة مثل ميناء ومحطة طاقة شمسية ومنطقة صناعية سيتم انشاءها في المنطقة بين رفح  المصرية والعريش معتبرين ان انشاء مناطق صناعية في سيناء ستعمل على تشغيل عشرات الاف الفلسطينيين.

واشارت الى ان واشنطن ستطلب تعاونا مصريا اردنيا لتطبيق الخطة والتي من شانها تحسين الاوضاع الامنية في غزة منوهة الى ان موضوع امدادات غزة بالطاقة يحتاج الى حلول سريعة فيما قالت بانه سيتم انشاء محطات تحلية مياه ايضا قرب محطات الطاقة الشمسية والميناء.

وتابعت "ان هذا المشروع والافكار طرحها منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية يواف مردخاي في مؤتمر غزة الذي عقد في واشنطن وذلك قبيل تركه منصبه مباشرة.

#مصر #كوشنير #غرينبلات

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