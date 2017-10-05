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فيديو.. المكسيك تصعق ألمانيا وتفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2018

الأحد 17 يونيو 2018 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المكسيك تصعق ألمانيا وتفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2018



وكالات / سما /

فجر المنتخب المكسيكي أولى مفاجآت كأس العالم، عندم حقق فوزاً مهماً على منتخب ألمانيا في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 2018.

وقدم منتخب المكسيك مباراة رائعة جداً تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوزاريو، حيث كان خصماً صعباً للمنتخب الألماني حامل لقب مونديال البرازيل 2014.

وبدأ اللقاء سريعاً جداً من الجانبين، حيث ظهر الملعب مفتوحاً والفريقين في حالة هجومية منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وأبدع الألماني جيروم بواتينج، مدافع منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ في التصدي لتسديدة لوزانو مهاجم منتخب المكسيك التي كادت أن تسكن شباك منتخب ألمانيا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

ومرر لايون كرة بينيه سريعة لزميله لوزانو الذي ظهراً منفرداً بقائد وحارس مرمى منتخب ألمانيا مانويل نوير، ولكن تدخل جيروم بواتينج منع تسديدة لوزانو القوية.

واستمر المنتخب المكسيكي في استغلال الهجمات المرتدة مستغلاً سرعات لاعبيه واندفاع لاعبي ألمانيا في الهجوم ولكن مانويل نوير كان له رأى أخر.

حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول والمباراة عندما وصعق المنتخب المكسيكي نظيره الألماني بهجمة مرتدة رائعة، مسجلاً هدفه الأول عن طريق مهاجمه لوزانو.

وبدأت ألمانيا الشوط الثاني بشكل سريع وقوي لادراك هدف التعادل في وقت مبكر، ولكن عدم التوفيق وقف أمام أقدام لاعبي المنتخب الألماني.

ودفع المدرب الوطني يواكيم لوف بجميع أوراقه الهجومية في الشوط الثاني، حيث أخرج سامي خضيره لاعب الارتكاز وأشرك ماركو ريوس في الدقيقة 54 وبعدها بدقائق دفع بالمهاجم ماريو جوميز مكان  الظهير الأيسر بلاتندهارت.

ولكن عدم التوفيق وصمود لاعبي المنتخب المكسيكي أنهوا على أمال منتخب ألمانيا، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك على ألمانيا بهدف نظيف في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 2018.

#المانيا #المكسيك #المونديال

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