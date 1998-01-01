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مؤشرات تدل على أن علاقتك بشريك حياتك لا تسير في الاتجاه الصحيح

الأحد 17 يونيو 2018 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشرات تدل على أن علاقتك بشريك حياتك لا تسير في الاتجاه الصحيح



وكالات / سما /

أي علاقة ناجحة يجب أن تكون مبنية على الحب المتبادل بين الطرفين، لكن في بعض الأحيان، يعاني البعض من قلة اهتمام أو تجاوب الشريك، وهو مؤشر هام، على أن هذه العلاقة لا تسير في الاتجاه الصحيح. وهذه  مجموعة من المؤشرات، تدل على أنك تضيع وقتك مع شخص لن يحبك أبداً، بحسب موقع إليت ديلي:

1- الرد القصير على الرسائل

إذا لاحظت أن من تحب يرد على رسائلك بشكل مقتضب، وبكلمة واحدة أو عبارات موجزة، فهذا مؤشر على أنه لا يهتم بك كثيراً، ولا يشعر بالانجذاب نحوك.

2- لا يحاول التقرب منك

في حال كنت مع من تحب في مكان عام، لن يحاول التقرب منك لإظهار مشاعر الحب، في حال لم يكن يبادلك نفس المشاعر.

3- يتجنب النظر إليك

نظرات الحب والإعجاب هامة للغاية في علاقة الحب، وفي حال غيابها، فهذا دليل واضح على أن هناك مشكلة جوهرية في هذه العلاقة.

4- عدم التفاعل معك على مواقع التواصل

في عصرنا الحالي، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، من أهم وسائل التفاعل بين البشر، ومن الضروري أن تظهر الاهتمام لمن تحب، عن طريق التعليق على صوره، وإبداء إعجابك بمنشوراته.

5- عدم تخصيص الوقت الكافي لك

عندما تقع في حب شخص ما يصبح الأهم في حياتك، وتحرص بشكل دائم، على قضاء أطول وقت ممكن معه، أما إذا كنت لا تهتم كثيراً لغيابه عنك، فأنت بالتأكيد لا تكن له مشاعر الحب الصادقة.

#مؤشرات

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