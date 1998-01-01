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11 ألف أسترالي سيتجردون من ملابسهم أمام "تونيك"

الأحد 17 يونيو 2018 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 ألف أسترالي سيتجردون من ملابسهم أمام "تونيك"



وكالات / سما /

استعد أكثر من 11 ألف أسترالي للتجرد من ملابسهم من أجل التقاط المصور الأميركي سبنسر تونيك صورة جماعية لهم، بعد أن قررت سلسلة متاجر وول ورثز العملاقة للبيع بالتجزئة في أستراليا السماح بمضي عملية التصوير قدما في مرآب للسيارات على سطح بناية في إحدى ضواحي مدينة ملبورن.

وقال جون لوتون مدير مؤسسة بروفوكير فيستيفال أوف ذا أرتس التي تنظم هذه المناسبة "إننا سعداء جدا". بحسب ما نقلت رويترز.

وكان تونك قد قام بتصوير آلاف العرايا في لقطات جماعية في شتى أنحاء العالم من بوغوتا إلى فيينا. ولكن سلسلة متاجر وول وورثز الأسترالية رفضت السماح له بدخول مرآب للسيارات في ضاحية براهران الراقية في مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا بسبب تخوفها من نفور زبائنها من المشهد.

وبعد أن وافق منظمو هذه المناسبة على نقلها من ساعات التسوق المزدحمة في نهاية الأسبوع إلى صباح الاثنين الذي يتسم بالهدوء وافقت وول ورثز على تنظيم هذا الحدث في التاسع من يوليو.

وكان 18 ألف شخص قد تجردوا من ملابسهم في مكسيكو سيتي عام 2018 في قلب ميدان زوكالوا كي يصورهم تونيك وهو مصور مشهور عالميا من نيويورك.

#الملابس #تونيك

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