متصفح للإنترنت يعمل "بالصوت"

وكالات / سما /

كشفت تسريبات لاجتماعات داخلية لشركة "موزيلا"، المطورة لمتصفح "فايرفوكس" الشهير، عن تفكيرها في تطوير منصة صوتية متكاملة تسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت باستخدام الأمور الصوتية.

ووفقا لما أوردته مواقع تقنية متخصصة فإن "موزيلا" ستطلق على تطبيقها الجديد اسم "سكاوت" (Scout).

وبحسب التقارير، فإن التطبيق لا يزال في المراحل الأولى، حيث لا تزال الشركة لم تحدد البناء الخاص بالمنصة الصوتية لتصفح الإنترنت والمكونات الرئيسية، التي تضمن نجاح وانتشار هذه المنصة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "موزيلا" في ظل اهتمام عمالقة التكنولوجيا مثل "أبل" و"مايكروسوفت" و"غوغل" بتطوير تطبيقاتهم للمساعدة الصوتية، حيث ستستعى "موزيلا" للاستفادة من خبرتها الطويلة في عالم متصفحات الإنترنت.