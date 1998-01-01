تقنية جديدة يمكنها رؤية جسمك وراء الجدار

وكالات / سما /

طور مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساشوستس للتقنية في الولايات المتحدة نظاما يمكنه رؤية جسم الشخص من خلال الجدران، ليولِّد وضعياته عند المشي أو الجلوس أو حتى الوقوف ثابتا. وتستخدم التقنية أمواج ترددات الراديو لاستشعار مكان وجود الشخص ثم تعيد بناء الجسم بشكل عصا بسيطة.

وأوضح المختبر أن الباحثين استخدموا شبكة عصبية لتحليل الإشارات اللاسلكية التي ترتد من أجسام الناس، ثم أمكنهم توليد شخصية ديناميكية من العصا تسير وتتوقف وتجلس وتحرك أطرافها أثناء قيام الشخص بهذه الأعمال.

ويقول الفريق إن "بالإمكان استخدام النظام لمراقبة الأمراض مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد، مما يوفر فهما أفضل لتطور المرض والسماح للأطباء بتعديل الأدوية وفقا لذلك. كما يمكن أن تساعد التقنية المسنين في العيش بشكل أكثر استقلالية مع توفير أمن إضافي من خلال مراقبة السقوط والإصابات والتغيرات في أنماط النشاط".

ويهتم الفريق في المقام الأول باستخدام هذا النظام للرعاية الصحية، مما يسمح بالرصد السلبي لشخص داخل غرفة دون كاميرات أو أي تدخلات أخرى.

وجرى تدريب الشبكة العصبية من خلال عرض فيديو على الآلة لشخص يسير بجوار تشوش (تدخل) ترددات الراديو الناتج عن حركتهم، ثم شكلوا شخصا من العصا وفق تلك الحركات ودربوا الشبكة على القيام بالشيء ذاته تلقائيا.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين لم يدربوا النظام إطلاقا على الرؤية من خلال الجدران، لكنه تمكن من "تعميم معرفته" ليكون قادرا على التعامل مع الحركة من خلال الجدران.

وإلى جوار الاستخدامات الصحية، فإن الباحثين لم يذكروا ما إذا كان سيستخدم هذا النظام لأغراض تجارية أخرى.