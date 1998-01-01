الاحتلال يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة

غزة / سما /

قصف الاحتلال مساء اليوم الاحد ثلاثة مواقع في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من عملية قصف رابعة كانت موجهة لمجموعة مواطنين من مطلقي الطائرات الورقية.

ونفذت طائرات استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية، ومجموعة شبان شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال ثلاثة صواريخ على موقع "مقبولة" التابع لكتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد علي الاقل نقطة رصد للمقاومة في ذات المنطقة.

وسبق ذلك أن أطلقت طائرات الاحتلال صاروخا تحذيريا نحو مجموعة من الشبان الذين يطلقون طائرات ورقية في تلك المنطقة دون ان يتسبب باي إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال أطلقت في وقت سابق من نهار اليوم الاحد صاروخا تحذيريا آخر باتجاه مجموعة أخرى من الشبان شرق دير البلح دون ان يسفر عن اي إصابات.