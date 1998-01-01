ابتعد عن هذه الأكلات في العيد!

وكالات / سما /

لا شك أن جميعنا ينتظر الأعياد للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، إلا أن تلك المناسبات غالباً ما تترافق مع كميات هائلة من الموائد والطعام والأطباق الشهية، الغنية بالدسم والسعرات الحرارية.

ففي عيد الفطر، الذي غالباً ما يترافق مع أشهى أنواع الحلويات، عليك الانتباه لوزنك والابتعاد عما يلي:

1 - تجنب الحلويات الشرقية والغربية الدسمة، وإن كان ليس من مفر من تناولها، اكتف بقطعة صغيرة، ويفضل أن تكون في الصباح أو أقلها قبل الساعة السادسة مساء، لكي يتمكن الجسم من حرق كمية السعرات الحرارية التي تضيفها إلى مخزونك.

2 - ابتعد قدر الإمكان عن النشويات مثل الباستا أو المعجنات، والأرز المقلي، واستعض عنها مثلاً بالخبز الأسمر، أو الأرز المطبوخ على البخار دون زيوت.

3 - أكثر من الخضراوات والفواكه، وابتعد عن العصائر المحلاة التي تأتيك بمزيد من السكر.

4 - وأخيراً، تزخر الأطباق الشعبية في الفطر بكميات من اللحوم الدسمة، ولكن إن أردت ألا تحرم نفسك من متعة تذوقها، أن تعدها في المنزل بطريقة صحية، بعيداً عن "الشحوم".

وفي النهاية ما عليك إلا أن تتذكر الابتعاد عن الإفراط في الطعام، فلعل تلك الخطوة هي الأنجع لتمضية عيد صحي سليم!