حيلة كورية كوميدية لخداع الأوروبيين بالمونديال!

وكالات / سما /

وجد المنتخب الكوري الجنوبي طريقة غير مألوفة، لإرباك منافسيه بكأس العالم، وذلك قبل مواجهته المرتقبة مع السويد الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وارتدى اللاعبون الكوريون قمصانا بأرقام مغلوطة في التدريبات, بدليل أن سون هيونغ مين نجم المنتخب ظهر بـ4 قمصان مختلفة.

وعن ذلك، قال شين تاي يونغ مدرب المنتخب الكوري: "فعلنا هذا لأن المنتخبات الأوروبية تتابعنا (...), هذا أحد الأسباب، نريد أن نربك المنتخب السويدي".

يشار إلى أن المجموعة السادسة في المونديال، تضم أيضا منتخبي ألمانيا والمكسيك.