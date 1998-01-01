الدفاع المدني يتعامل مع 407 حوادث خلال الأسبوع الماضي

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 407 حوادث، منها 309 حادث حريق، و98 حادث إنقاذ ومساعدة، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، فإن حوادث الحريق سجلت في 14 منزلا، و12 مركبة، و5 محلات تجارية ومطعم ومصنع ومخزن واحد، ومحولات كهربائية وأعمدة في حالتين، وأعشاب في 214 حالة، وأشجار ومحاصيل زراعية ب24 حالة، وإطارات ومخلفات وغيرها ب 37 حالة، بينما تنوعت أسباب وقوع تلك الحوادث.

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب21 حالة، و14 حالة إنقاذ لمحاصرين، وتزويد مياه بحالة واحدة، وإنقاذ ممتلكات بحالة واحدة، وشفط مياه بحالتين، و6 حالات إنقاذ حيوانات وحالة سحب مركبات، و17 حالة للتخلص من آفات ضارة و16 حالة طلب مساعدة، وفتح طرق بحالتين، وتسرب غاز ب3 حالات، وإنقاذ من مكان مغلق ب4 حالات، و6 حالات إزالة زيوت، وحالة إزالة شجرة و3 حالات إنقاذ مختلفة.

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